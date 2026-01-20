COME BACK Terrazza Martini 2.0**

Venerdì 23 gennaio, torna l’appuntamento con COME BACK Terrazza Martini 2.0. Un’occasione per vivere nuovamente l’atmosfera raffinata e rilassante della terrazza, in un contesto elegante e accogliente. La serata offre l’opportunità di trascorrere un momento di socialità e relax, condividendo un’esperienza autentica e di qualità. Vi aspettiamo per riscoprire insieme l’ambiente unico della Terrazza Martini.

Venerdì 23 Gennaio: Torniamo Venerdì per un'altra serata della Terrazza.Ti aspettiamo per un Apericena a Buffet a 20 euro con Drink su prenotazione! Dalle 21.00, lasciati conquistare da un ambiente raffinato e elegante, perfetto per staccare la spina e goderti.

