Colpo lampo dei ladri rubata un' auto parcheggiata in strada Preso anche un iPhone

Da casertanews.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, in via Parito a San Prisco, si è verificato un furto all’interno di un’auto parcheggiata. I ladri sono riusciti a sottrarre un veicolo e un iPhone, creando preoccupazione tra i residenti. L’episodio sottolinea l’importanza di adottare misure di sicurezza per prevenire simili incidenti e tutelare i beni personali.

Momenti di tensione nella giornata di ieri in via Parito a San Prisco, dove è stato segnalato un furto all’interno di un’autovettura parcheggiata lungo la strada. A farne le spese è stato il proprietario di una Fiat Grande Punto di colore grigio, utilizzata principalmente per motivi di lavoro.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Leggi anche: Audi rubata in pieno giorno, in zona industriale: il colpo-lampo con la tecnica della 'spintarella'

Leggi anche: Kafè Bacchelli nel mirino dei ladri. Sorpreso a rubare alcolici: preso. Tre giorni prima un colpo in piscina

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

colpo lampo ladriFurto con scasso al supermercato, colpo da 60 mila euro: cassaforte divelta con la smerigliatrice e ladri in fuga - Furto con scasso in un supermercato nella notte, colpo da decine di migliaia di euro: ladri in fuga e indagini in corso dei carabinieri. ildolomiti.it

“Banda del buco” a Bibbiano: l’intervento lampo dei Carabinieri fa saltare il colpo - BIBBIANO (Reggio Emilia) – Furto fallito nella notte al supermercato Conad City di via Canusina, dove una banda specializzata ha cercato di raggiungere la cassaforte praticando un varco all’interno de ... reggionline.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.