Colpo lampo dei ladri rubata un' auto parcheggiata in strada Preso anche un iPhone
Nella giornata di ieri, in via Parito a San Prisco, si è verificato un furto all’interno di un’auto parcheggiata. I ladri sono riusciti a sottrarre un veicolo e un iPhone, creando preoccupazione tra i residenti. L’episodio sottolinea l’importanza di adottare misure di sicurezza per prevenire simili incidenti e tutelare i beni personali.
Momenti di tensione nella giornata di ieri in via Parito a San Prisco, dove è stato segnalato un furto all’interno di un’autovettura parcheggiata lungo la strada. A farne le spese è stato il proprietario di una Fiat Grande Punto di colore grigio, utilizzata principalmente per motivi di lavoro.🔗 Leggi su Casertanews.it
