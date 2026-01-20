Colpo lampo dei ladri rubata un' auto parcheggiata in strada Preso anche un iPhone

Nella giornata di ieri, in via Parito a San Prisco, si è verificato un furto all’interno di un’auto parcheggiata. I ladri sono riusciti a sottrarre un veicolo e un iPhone, creando preoccupazione tra i residenti. L’episodio sottolinea l’importanza di adottare misure di sicurezza per prevenire simili incidenti e tutelare i beni personali.

