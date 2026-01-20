Colpiti in pieno da un autobus muoiono Denise e Gianvito | giovanissimi
Una tranquilla sera di sabato sulle campagne provinciali è stata segnata da un grave incidente: Denise e Gianvito, due giovani, hanno perso la vita dopo essere stati investiti da un autobus. L’incidente si è verificato in una strada isolata, creando sgomento tra la comunità. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, che ha sconvolto amici e familiari dei giovani coinvolti.
Una provinciale buia, un sabato sera qualunque, le luci dei fari che tagliano il silenzio delle campagne. Pochi istanti, poi lo schianto. Urla, vetri a terra, sirene che si avvicinano. In quella manciata di secondi, su una strada del Barese, la vita di un intero paese è cambiata per sempre. Tutto succede lungo la strada che collega Acquaviva delle Fonti ad Adelfia, un tratto che in molti percorrono ogni giorno quasi a occhi chiusi. È lì che un pullman di linea Sita e due auto si ritrovano nello stesso punto, nello stesso momento, in quella che sarà ricordata come una delle notti più nere per la comunità.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Chi erano Gianvito Novielli e Denise Buffoni, le giovanissime vittime dell’incidente tra Acquaviva e AdelfiaGianvito Novielli e Denise Buffoni erano due giovani vittime dell’incidente tra Acquaviva e Adelfia.
Tragico frontale col bus, i fidanzati Gianvito e Denise di 18 e 15 anni morti insieme nell’auto distruttaUn tragico incidente si è verificato ad Acquaviva delle Fonti, dove un'auto è rimasta coinvolta in un frontale con un autobus di linea Sita.
È uscito il nuovo album Panini di Yu-Gi-Oh Ne vale davvero la pena La nostalgia ci ha colpiti in pieno. Guarda il video - facebook.com facebook
Il video mostra un presunto ladro colpito ripetutamente in pieno centro città. La Polizia indaga sull’episodio e ha acquisito le immagini di videosorveglianza x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.