Codici azzurri del Cau spediti a Bentivoglio
Sono stati inviati i codici azzurri del Cau di Budrio al pronto soccorso di Bentivoglio. Questa operazione mira a fare maggiore chiarezza sulle criticità operative legate ai trasferimenti di pazienti in codice azzurro, garantendo un aggiornamento trasparente e puntuale sulla gestione delle emergenze.
"Fare chiarezza sulle criticità operative nel Cau di Budrio, in particolare sui trasferimenti di pazienti in codice azzurro al pronto soccorso di Bentivoglio ". La richiesta di risolvere i problemi riscontrati nella sanità arriva da Marta Evangelisti (nella foto), Fratelli d’Italia, con un’interrogazione discussa in Regione durante la commissione Politiche per la salute. La consigliera ricorda come una persona sia stata trasferita a Bentivoglio dopo una visita a Budrio, con un codice azzurro, nonostante al pronto soccorso risultassero già numerosi pazienti in attesa con lo stesso codice: "Casi come questo – spiega l’Evangelisti – dovrebbero essere di competenza del centro di assistenza e urgenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Sanità, una media di 63 accessi al giorno: "I dati del Cau confermano l'efficacia del nuovo modello"
