Codacons in Sicilia ecco l’Osservatorio sulla sostenibilità economica e sul rischio finanziario | plauso di Castania

Il Codacons ha istituito in Sicilia l'Osservatorio sulla sostenibilità economica e sul rischio finanziario, un'iniziativa volta a monitorare e analizzare le tendenze economiche regionali. Agrippino Castania, giornalista e scrittore siciliano, esprime un plauso moderato alla novità, sottolineando l'importanza di strumenti di analisi indipendenti per una migliore comprensione della situazione finanziaria locale e per favorire decisioni più consapevoli.

