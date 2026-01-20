Codacons in Sicilia ecco l’Osservatorio sulla sostenibilità economica e sul rischio finanziario | plauso di Castania

Da palermotoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Codacons ha istituito in Sicilia l'Osservatorio sulla sostenibilità economica e sul rischio finanziario, un'iniziativa volta a monitorare e analizzare le tendenze economiche regionali. Agrippino Castania, giornalista e scrittore siciliano, esprime un plauso moderato alla novità, sottolineando l'importanza di strumenti di analisi indipendenti per una migliore comprensione della situazione finanziaria locale e per favorire decisioni più consapevoli.

Il giornalista e scrittore siciliano, Agrippino Castania, plaude con soddisfazione una novità interessante. E' nato in Sicilia "l’Osservatorio sulla sostenibilità economica e sul rischio finanziario" di Codacons. "Tale Osservatorio - sottolinea Agrippino Castania - avrà una funzione importante.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Osservatorio Agrofarma, agricoltura italiana modello di sostenibilità e sicurezza alimenti

Leggi anche: Moody’s promuove la Sicilia: migliorato il rating finanziario della Regione

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sostenibilità economica, operativo l’Osservatorio Codacons in Sicilia - Con l’avvio del 2026 il Codacons ha annunciato l’istituzione in Sicilia dell’Osservatorio sulla sostenibilità economica e sul rischio finanziario, una ... canalesicilia.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.