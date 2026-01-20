Codacons in Sicilia ecco l’Osservatorio sulla sostenibilità economica e sul rischio finanziario | plauso di Castania
Il Codacons ha istituito in Sicilia l'Osservatorio sulla sostenibilità economica e sul rischio finanziario, un'iniziativa volta a monitorare e analizzare le tendenze economiche regionali. Agrippino Castania, giornalista e scrittore siciliano, esprime un plauso moderato alla novità, sottolineando l'importanza di strumenti di analisi indipendenti per una migliore comprensione della situazione finanziaria locale e per favorire decisioni più consapevoli.
Il giornalista e scrittore siciliano, Agrippino Castania, plaude con soddisfazione una novità interessante. E' nato in Sicilia "l’Osservatorio sulla sostenibilità economica e sul rischio finanziario" di Codacons. "Tale Osservatorio - sottolinea Agrippino Castania - avrà una funzione importante.🔗 Leggi su Palermotoday.it
