Claudio Carlomagno, isolato e senza amici, viveva immerso nella sua ossessione per Federica e la paura di perdere la casa. La fine del suo matrimonio ha scatenato in lui sentimenti di rabbia e rancore, che hanno aggravato il suo stato di alienazione. Questa storia esplora le conseguenze di un’esistenza dominata da emozioni intense e dalla mancanza di supporto sociale.

Il suo mondo era quello di Federica. E quando la moglie ha deciso di lasciarlo, la rabbia e l’odio lo hanno accecato. Così Claudio Carlomagno ha iniziato probabilmente a meditare un piano con il quale vendicarsi, se dovesse essere dimostrato che il suo era un omicidio premeditato. Di certo, dopo aver portato a termine l’atroce crimine, ha cercato in ogni modo di allontanare da sé i sospetti, anche con tentativi maldestri. Il pm di Civitavecchia Gianluca Pignotti domenica, dopo il ritrovamento del cadavere della Torzullo in una fossa, ha ordinato ai carabinieri del Gruppo di Ostia di procedere al fermo del 44enne e alla sua immediata traduzione in carcere, perché poteva essere «in procinto di darsi alla fuga». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Claudio Carlomagno, alienato e senza amici: il suo mondo ruotava solo intorno a Federica, era ossessionato dal perdere la casa

Federica Torzullo è morta, suo il corpo trovato nell'azienda del marito e sotterrato nel canneto, arrestato Claudio CarlomagnoFederica Torzullo, scomparsa dall’8 gennaio 2026 ad Anguillara Sabazia, è stata riconosciuta grazie agli indumenti e agli oggetti trovati sul suo corpo, ritrovato domenica 18 gennaio nel terreno dell’azienda del marito, Claudio Carlomagno, arrestato per il suo coinvolgimento.

Federica Torzullo uccisa dal marito Claudio Carlomagno in cabina armadio di casa e sepolta sotto 2m di terriccio vicino ad azienda di luiFederica Torzullo è stata trovata morta e sepolta in un terreno vicino all’azienda del marito, Claudio Carlomagno, arrestato con l’accusa di omicidio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Claudio Carlomagno, alienato e senza amici: il suo mondo ruotava solo intorno a Federica, era ossessionato dal perdere la casa; Chi è Claudio Carlomagno, il femminicida di Federica Torzullo; Femminicidio Federica Torzullo, cosa ha fatto il marito Claudio Carlomagno dopo aver ucciso: il cadavere occultato, gli spostamenti in auto; Terremoto Faenza e Forli, due scosse di 4.3 e 4.1 avvertite a Bologna, Rimini, Cesena, Ravenna. Gente in strada, stop ai treni.

Chi è davvero Claudio Carlomagno, il marito di Federica Torzullo: quello che emerge dalla sua vita è inquietante - Scopri il caso di Claudio Carlomagno, accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo. bigodino.it