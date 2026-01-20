La recente riforma della cittadinanza italiana, approvata dal Parlamento il 14 gennaio 2026, introduce modifiche significative al sistema. Questa nuova normativa, frutto di un processo di riforma amministrativa, solleva anche questioni di carattere legale e potenziali contenziosi. Un’analisi approfondita è necessaria per comprendere le implicazioni pratiche e i possibili rischi associati a questa normativa.

La riforma della cittadinanza italiana approvata definitivamente dal Parlamento il 14 gennaio 2026 segna un cambio di passo che rischia di avere effetti opposti rispetto agli obiettivi dichiarati. Con il Disegno di Legge n. 1683, il legislatore interviene in modo strutturale sul procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis per i maggiorenni residenti all'estero, introducendo nuovi limiti quantitativi, allungando i tempi amministrativi e avviando una progressiva centralizzazione delle competenze presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cittadinanza italiana tra riforma amministrativa e rischio contenzioso

Argomenti discussi: La riforma dei servizi consolari tra razionalizzazione amministrativa e ridefinizione del rapporto Stato–diaspora.; Come gli immigrati salvano l'economia e le pensioni italiane; Costituzione e giustizia: cambiare si o no?; Ridurre i diritti non è una riforma, è una rinuncia, afferma l'avvocato a proposito dell'accentramento della cittadinanza a Roma.

