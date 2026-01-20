Cinque assunti | Servizi più efficienti

Dal inizio dell’anno, il Comune ha rafforzato i propri servizi con cinque nuove assunzioni. Martina Rossi si dedica ai tributi, Fabio Mancini all’urbanistica, Serena Andreini e Annalisa Becherini si occupano di attività socio-culturali, mentre Federico Mazzantini lavora nel Settore dei Servizi alla Persona. Questi ingressi mirano a garantire servizi più efficienti e un miglior supporto ai cittadini.

Nuove assunzioni in Comune. Sono 5 i nuovi ingressi dall'inizio del nuovo anno, Martina Rossi è la nuova funzionaria del servizio tributi, Fabio Mancini è un architetto in forze all'urbanistica, Serena Andreini e Annalisa Becherini sono le due nuove funzionarie socio-culturali e Federico Mazzantini anche lui in forze al Settore dei Servizi alla persona. "Stiamo investendo sul personale, non solo per sostituire pensionamenti e mobilità, bensì per andare ad individuare figure competenti e professionalmente adeguate a proseguire con l'idea che abbiamo per il futuro dell'Ente - spiegano il sindaco Simone Giglioli e l'assessore al personale Giacomo Gozzini -.

Patto di ferro tra Comuni. Servizi più efficienti e celeriÈ stata firmata una convenzione tra i Comuni dell’Area Interna della Media Valle del Tevere, con Todi come capofila, per migliorare l’efficienza e la rapidità dei servizi offerti ai cittadini.

Anci e FiberCop insieme per città più connesse e servizi pubblici efficienti, focus a NapoliA Napoli si è svolta la seconda tappa del roadshow “FiberCop per lo sviluppo dei territori”, un'iniziativa di Anci e FiberCop finalizzata a promuovere una connessione più diffusa e servizi pubblici più efficienti nelle città italiane.

La commissione centrale dell’Ordine torna a lavorare dopo cinque anni di inattività. Risultato Si sbloccano i ricorsi finora sospesi contro i provvedimenti assunti in primo grado - facebook.com facebook

