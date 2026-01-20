Cina | Xi’an completamente ricollegato antico fossato dopo oltre 70 anni

A Xi’an, in Cina, il sistema idrico del fossato antico è stato riattivato dopo oltre 70 anni. Questo intervento rappresenta un passo significativo nel processo di rinnovamento urbano della città, preservando il patrimonio storico e migliorando la qualità della vita locale. La riqualificazione del fossato riflette l’attenzione per il patrimonio culturale e lo sviluppo sostenibile di Xi’an.

XI’AN (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Martedì il sistema idrico del fossato di Xi’an, capoluogo della provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, è stato completamente ricollegato per la prima volta in oltre 70 anni, segnando una tappa importante nel rinnovamento urbano della città. Il completamento del rinnovamento di un condotto sotterraneo di 859 metri nel tratto della stazione ferroviaria di Xìan fa parte delle principali iniziative cittadine di aggiornamento urbano e miglioramento del drenaggio, che hanno eliminato problemi di lunga data come canali obsoleti e traboccamenti in caso di piena, ha affermato il governo della città.🔗 Leggi su Ildenaro.it

