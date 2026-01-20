Cina | Il centro per anziani di Wuhan e il nuovo patto sociale

Da it.insideover.com 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centro per anziani di Wuhan offre servizi completi dedicati alla cura e al benessere degli ospiti. Tra le attività disponibili ci sono consulenze psicologiche, assistenza medico-infermieristica, spazi per attività ricreative come calligrafia e pittura, oltre a sessioni di riabilitazione fisica. Questi servizi rappresentano un esempio di impegno sociale volto a garantire una qualità di vita dignitosa e serena agli anziani della comunità.

Consulenza psicologica, assistenza medico-infermieristica dedicata, sale audiovisive, studi di calligrafia e pittura e sessioni di allenamento riabilitativo. Quelli appena elencati non sono i servizi offerti da una nuova clinica privata all’avanguardia con tariffe mensili da migliaia di euro, ma il nuovo centro di cura per anziani economicamente svantaggiati inaugurato a Wuhan, nella provincia di Hubei in Cina. Questa nuova infrastruttura è parte di un investimento più ampio del governo di Wuhan che nel 2025 ha stanziato miliardi di yuan (1,2 miliardi di dollari) per progetti di welfare pubblico. 🔗 Leggi su It.insideover.com

cina il centro per anziani di wuhan e il nuovo patto sociale

© It.insideover.com - Cina: Il centro per anziani di Wuhan e il nuovo patto sociale

Leggi anche: Un nuovo patto sociale contro il "landinismo"

Segni. Truffe agli anziani. “Non fidarsi degli sconosciuti e riconoscere i segnali d’allarme”. I Carabinieri ne hanno parlato al Centro Sociale AnzianiI Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno approfondito il tema delle truffe agli anziani durante un incontro al Centro Sociale Anziani.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Cina: Bayer apre primo centro di innovazione nel Paese - PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Bayer, il gigante tedesco dell’assistenza sanitaria e dell’agroindustria, ha inaugurato sabato il suo primo centro di innovazione in Cina. iltempo.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.