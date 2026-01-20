Cina | Il centro per anziani di Wuhan e il nuovo patto sociale

Il centro per anziani di Wuhan offre servizi completi dedicati alla cura e al benessere degli ospiti. Tra le attività disponibili ci sono consulenze psicologiche, assistenza medico-infermieristica, spazi per attività ricreative come calligrafia e pittura, oltre a sessioni di riabilitazione fisica. Questi servizi rappresentano un esempio di impegno sociale volto a garantire una qualità di vita dignitosa e serena agli anziani della comunità.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.