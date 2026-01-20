Cina | Il centro per anziani di Wuhan e il nuovo patto sociale
Il centro per anziani di Wuhan offre servizi completi dedicati alla cura e al benessere degli ospiti. Tra le attività disponibili ci sono consulenze psicologiche, assistenza medico-infermieristica, spazi per attività ricreative come calligrafia e pittura, oltre a sessioni di riabilitazione fisica. Questi servizi rappresentano un esempio di impegno sociale volto a garantire una qualità di vita dignitosa e serena agli anziani della comunità.
Consulenza psicologica, assistenza medico-infermieristica dedicata, sale audiovisive, studi di calligrafia e pittura e sessioni di allenamento riabilitativo. Quelli appena elencati non sono i servizi offerti da una nuova clinica privata all’avanguardia con tariffe mensili da migliaia di euro, ma il nuovo centro di cura per anziani economicamente svantaggiati inaugurato a Wuhan, nella provincia di Hubei in Cina. Questa nuova infrastruttura è parte di un investimento più ampio del governo di Wuhan che nel 2025 ha stanziato miliardi di yuan (1,2 miliardi di dollari) per progetti di welfare pubblico. 🔗 Leggi su It.insideover.com
