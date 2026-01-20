Cieli di fuoco aurora boreale anche in Italia | proiettile di plasma colpisce la Terra in tempi record

Recenti eventi solari hanno portato sulla Terra un proiettile di plasma, raggiungendo velocità superiori a 1.600 kmh. Questo impatto ha causato effetti visivi come i cieli di fuoco e l’aurora boreale, anche in alcune zone dell’Italia. L’evento si è verificato in tempi più rapidi del previsto, evidenziando l’attuale attività solare e i suoi possibili impatti sul nostro pianeta.

Un vero e proprio “proiettile” di plasma solare, scagliato a oltre 1.600 chilometri al secondo, ha colpito il campo magnetico terrestre con un anticipo sorprendente rispetto alle previsioni. Si tratta della tempesta geomagnetica più intensa degli ultimi vent’anni, capace di generare aurore boreali a latitudini insolite, fino al Nord Italia, e di riaccendere l’allarme sui rischi per le infrastrutture tecnologiche globali. Un evento estremo: il Sole ruggisce nella notte. Mentre gran parte del pianeta dormiva, il Sole ha prodotto una violenta espulsione di massa coronale (CME): circa un miliardo di tonnellate di particelle cariche proiettate nello spazio interplanetario. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Tempesta solare colpisce la Terra, è la più potente degli ultimi 20 anni: e l’aurora boreale illumina i cieliUna tempesta solare di forte intensità sta interessando la Terra, risultando la più potente degli ultimi vent’anni, secondo il Space Weather Prediction Center del National Weather Service.

Lo spettacolo dell'aurora boreale (anche) nei cieli brescianiUna tempesta solare geomagnetica di grande intensità sta attraversando i cieli, con possibili ripercussioni su satelliti e telecomunicazioni.

