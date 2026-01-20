Ciclone Harry in arrivo in Calabria | allerta massima e comportamenti da seguire senza eccezioni

La Calabria si appresta ad affrontare l’arrivo del ciclone Harry, con un’allerta rossa valida su tutta la regione. È importante seguire le indicazioni delle autorità e adottare comportamenti adeguati per garantire la sicurezza di tutti. In questa fase, la calma e la prudenza sono fondamentali per ridurre i rischi legati alle condizioni meteorologiche avverse.

Il presidente della Regione Occhiuto diffonde sui socia le indicazioni della Protezione civile sui comportamenti "tassativi" da tenere per affrontare l’allerta rossa La Calabria si prepara a fronteggiare l’arrivo del ciclone Harry, che ha portato le autorità a emanare un’allerta rossa su tutto il territorio regionale. In questa fase critica, diventa fondamentale la comunicazione capillare da parte della Protezione civile e delle istituzioni, per garantire a cittadini e comunità informazioni tempestive e precise. Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha diffuso sulla sua pagina Instagram un avviso ufficiale contenente le indicazioni da seguire, elaborate dal direttore della Protezione civile, Domenico Costarella.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Maltempo, oggi allerta meteo rossa per la Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria per l'arrivo del "ciclone Harry": scuole chiuseOggi, lunedì 19 gennaio, l'Italia meridionale e le isole sono interessate dall'arrivo del "ciclone Harry", che ha determinato un'allerta meteo rossa in Sardegna e arancione in Sicilia e Calabria.

