Ciclone Harry | il fiume Salso si è alzato di 3 metri determinanti le prossime ore

Il passaggio del ciclone Harry nell’Agrigentino ha causato un innalzamento di circa 3 metri del fiume Salso. A differenza delle aree orientali della Sicilia, questa zona non ha registrato criticità significative dal punto di vista idraulico. Le prossime ore saranno decisive per monitorare eventuali sviluppi legati alle condizioni meteorologiche e alle piene del fiume.

A differenza di quanto accade nella parte Orientale della Sicilia, il passaggio del ciclone Harry nell'Agrigentino non sta registrando problemi particolari soprattutto dal punto di vista idraulico. I livelli dei dodici corsi d'acqua monitorati dalla Protezione civile del Libero consorzio comunale.

Città blindate per il ciclone Harry, Protezione civile: "Massima attenzione nelle prossime ore"Il Dipartimento regionale della Protezione Civile continua a monitorare l’evoluzione del maltempo causato dal ciclone Harry, che interessa la Sicilia orientale e la fascia jonica etnea.

Città siciliane blindate per il ciclone Harry, la Protezione civile: "Massima attenzione nelle prossime ore"Le città siciliane sono sotto stretta sorveglianza a causa del ciclone Harry.

