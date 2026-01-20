Ciclista investito da auto ' pirata' il comitato | Scappare significa tradire l’idea stessa di comunità

Un incidente a Ravenna ha coinvolto un giovane ciclista di 18 anni, investito da un'auto che poi è fuggita senza prestare soccorso. Il comitato locale evidenzia come la fuga rappresenti un tradimento dei valori di solidarietà e rispetto della comunità. L’episodio riaccende il confronto sulla sicurezza stradale e sull’importanza di comportamenti responsabili tra automobilisti e ciclisti.

Il pauroso incidente che ha visto un ciclista 18enne essere investito da un'auto che poi si è allontanata senza prestare soccorso, fortunatamente senza conseguenze fisiche per il giovane, scatena il dibattito a Ravenna. Sull'episodio, avvenuto sabato pomeriggio all'incrocio tra via Cella e via.

