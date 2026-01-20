’Ciak si mangia!’ Al cinema Verdi stasera c’è ’Poveri noi’
Stasera al cinema Verdi di Forlimpopoli si svolge l’appuntamento con ‘Poveri noi’, parte della rassegna ‘Ciak, Si mangia!’. Questa iniziativa unisce il cinema e la gastronomia, offrendo al pubblico un’esperienza culturale e sensoriale che arricchisce la visione cinematografica attraverso il gusto e le tradizioni locali.
Prosegue a Forlimpopoli la rassegna ‘ Ciak, Si mangia! ’, l’iniziativa che mette in dialogo cinema e gastronomia trasformando la visione di un film in un’esperienza culturale e sensoriale completa. Il progetto, nato dalla collaborazione tra Amministrazione comunale, Cinema Teatro Verdi e Istituto Alberghiero ‘Pellegrino Artusi’, propone un format originale in cui il racconto sullo schermo si intreccia con il gusto, facendo del cibo un vero e proprio linguaggio narrativo e identitario. Al termine di ogni proiezione, il pubblico è invitato a proseguire la serata con una degustazione tematica, senza costi aggiuntivi oltre al biglietto d’ingresso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Nuovo Calendario proiezioni CIAK SI MANGIA Eccoti il calendario delle proiezioni Ti aspettano tanti piatti gustosi per pranzare insieme alle tue serie preferite. Inizio proiezioni ore 12 Mangia, ridi, innamorati e... non spoilerare a chi arriva dopo Il Rifugio - facebook.com facebook
