Ci vuole un po’ più di veleno show di Allegri in Milan-Lecce E che rapporto con Modric

Nella partita Milan-Lecce, Allegri ha messo in scena un intervento decisivo, evidenziando la sua strategia. Il match è stato inoltre un’occasione per analizzare il rapporto tra Allegri e Modric, due figure chiave in questa sfida. DAZN ha scelto questa partita per il format 'BordoCam', offrendo uno sguardo approfondito sulle dinamiche in campo e sulle scelte tecniche dei protagonisti.

Il format 'BordoCam' di DAZN torna ad analizzare le partite del Milan viste da bordocampo. Questa settimana è il turno di Milan-Lecce. L'analisi della partita inizia con le parole del preparatore dei portieri Claudio Filippi a Mike Maignan: "Cosa fondamentale, sta sul presente. Rimani concentrato sulle tue cose. Rimani solo sulla partita va bene? Importante Mike". Allegri saluta Di Francesco: "Combatti eh Di Fra". Dopo pochi secondi dall'inizio della partita Allegri chiede subito ritmo ai suoi. L'allenatore rossonero chiede due cose: ampiezza e a Leao di allargarsi. Per Allegri c'è spazio per una sventolata di Jashari a Saelemaekers, ma l'ex Bruges rinuncia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - “Ci vuole un po’ più di veleno”, show di Allegri in Milan-Lecce. E che rapporto con Modric Leggi anche: Inter Milan, parla Shevchenko: «Fare risultato è più importante per il Milan, che è ancora un po’ più fragile rispetto ai nerazzurri. Su Allegri…» Leggi anche: Milan, Ricci: “Ecco cosa rende speciale Modric. Con Allegri ci capiamo bene. Su Leao …” La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Bianchi vuole un Milano alla battuta E' la cosa più difficile, lavoreremo tanto su quello; Mauro Bigonzetti: Ho spettinato un po’ lo ’Schiaccianoci’; In Engadina l’atmosfera autentica del Cresta Palace; Calcio. Con un folle finale il Senegal batte il Marocco alla Coppa d’Africa. Ci vuole un po' di pensiero in tutta questa tecnica - Si tratta di una richiesta che potremmo definire un po’ insolita, disse il dottor Wagner in tono che sperò fosse pieno di tatto. A quanto mi risulta, è la prima volta che una ditta si sente ... ilfoglio.it Belen: «Cucina sexy? Ci vuole fantasia. Con un po' di salsa sulla spalla...» VIDEO - Prendere qualcuno per la gola non è mai stato così romantico: Belen Rodriguez condivide i suoi consigli su Radio2 nel programma Matti da Legare per trasformare una cena in un momento di seduzione e ... ilgazzettino.it : ' Punta Veleno non è una salita qualunque: è un verdetto, una sentenza scritta sulla strada di Brenzone, sul Lago di Garda, che divide i cic - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.