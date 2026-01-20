Chiuso con una cerimonia ufficiale il Cas dei cittadini ucraini ospitati a Penne VIDEO

Si è recentemente conclusa la fase di accoglienza presso il Cas Collalto di Penne, che per cinque anni ha ospitato cittadini ucraini in fuga dal conflitto. La cerimonia ufficiale ha segnato la fine di questa importante attività di supporto, evidenziando l'impegno della comunità locale nel garantire assistenza e solidarietà a chi ha attraversato momenti difficili.

Il centro che dal 2020 ha ospitato un centinaio di cittadini ucraini fuggiti dalla guerra, è stato chiuso alla presenza del sindaco Gilberto Petrucci Si è conclusa con una cerimonia ufficiale di chiusura, l'attività del Cas Collalto di Penne che ha accolto per cinque anni i cittadini ucraini che fuggivano dalla guerra. Presente alla cerimonia il sindaco di Penne Gilberto Petrucci, che ha ringraziato tutti i volontari e coloro che hanno lavorato e gestito nel Cas. Gli ultimi 14 cittadini, dei 100 accolti complessivamente, torneranno in patria, altri invece saranno destinati nei Sai. Il Cas Collalto ha accolto oltre 100 beneficiari, tra cui adulti, anziani e bambini, offrendo supporto in un contesto di emergenza.

