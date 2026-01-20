Chill | la parola giovane del 2025 è un inno al relax contro la società della performance

In un mondo che corre, i giovanissimi scelgono di rallentare. È questo il messaggio che emerge dalla proclamazione di “chill” come parola dell’anno 2025, nell’ambito di un’iniziativa nazionale ispirata alla celebre Jugendwort des Jahres tedesca. Il termine, sostenuto con convinzione dall’Accademia della Crusca, ha trionfato in una competizione che ha coinvolto migliaia di studenti in tutta Italia, da Siena alla Sicilia. Il progetto, ideato dal linguista Massimo Arcangeli, si è svolto all’interno del Festival della Lingua Italiana e delle Lingue d’Italia. “Chill” ha sbaragliato la concorrenza in una finale agguerrita, ottenendo 25 punti e superando di misura “aura” (23 punti).🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Chill, la "parola giovane" del 2025Nel 2025, alcune parole hanno definito il linguaggio giovanile, distinguendosi per la loro diffusione e uso quotidiano.

La Crusca incorona la parola giovane del 2025: è “chill”La Crusca ha scelto “chill” come parola dell’anno 2025, segnalando l’affermazione di nuovi linguaggi tra i giovani.

