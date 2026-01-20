Chiede un prestito e finisce nella rete degli strozzini | l’incubo del commerciante brianzolo

Un commerciante brianzolo ha subito un grave episodio di usura, finendo nelle mani di strozzini. Dopo aver chiesto un prestito, si è trovato coinvolto in un clima di pressioni, minacce e violenze, che hanno portato all’estorsione di 250.000 euro in più tranche e al furto di due orologi di valore. Questa vicenda evidenzia i pericoli nascosti nel ricorso al credito non regolamentato e le conseguenze di un rapporto illecito.

