Chiede un prestito e finisce nella rete degli strozzini | l’incubo del commerciante brianzolo
Un commerciante brianzolo ha subito un grave episodio di usura, finendo nelle mani di strozzini. Dopo aver chiesto un prestito, si è trovato coinvolto in un clima di pressioni, minacce e violenze, che hanno portato all’estorsione di 250.000 euro in più tranche e al furto di due orologi di valore. Questa vicenda evidenzia i pericoli nascosti nel ricorso al credito non regolamentato e le conseguenze di un rapporto illecito.
Un’escalation di pressioni, violenze e minacce tramite le quali due persone sono riuscite a estorcere 250mila euro in più tranches, assieme a due orologi dal valore complessivo di 50mila euro. È questo lo scenario emerso dalle indagini portate avanti della direzione Distrettuale Antimafia di.🔗 Leggi su Monzatoday.it
