Chiara Ferragni | Fedez è scappato nel momento peggiore Lo avessi fatto io mi avrebbero distrutta

A pochi giorni dalla sentenza sul caso Pandoro Gate, Chiara Ferragni commenta in un’intervista a Paris Match le vicende recenti, tra cui la crisi con Fedez, i rapporti con i media e l’impatto sulla sua vita privata. La nota imprenditrice riflette sulla situazione attuale, offrendo uno sguardo sobrio e diretto su temi di grande rilevanza pubblica e personale.

“Non ho mai avuto così bisogno di lui come in quel momento, e invece è scomparso”. È con queste parole, riferite all’ex marito Fedez, che Chiara Ferragni sceglie di raccontare uno dei passaggi più dolorosi degli ultimi due anni. Lo fa in una lunga intervista concessa a Paris Match, pubblicata a 48 ore dal proscioglimento dall’accusa di truffa aggravata legata al cosiddetto Pandoro Gate. Dopo un silenzio quasi totale, Ferragni mette in fila tutto: l’inchiesta, il crollo mediatico, la solitudine e la fine del matrimonio. Nel racconto torna inevitabilmente il momento più duro. “Dicevano che avevo truffato bambini malati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

