A pochi giorni dalla sentenza sul caso Pandoro Gate, Chiara Ferragni commenta in un’intervista a Paris Match le vicende recenti, tra cui la crisi con Fedez, i rapporti con i media e l’impatto sulla sua vita privata. La nota imprenditrice riflette sulla situazione attuale, offrendo uno sguardo sobrio e diretto su temi di grande rilevanza pubblica e personale.

“Non ho mai avuto così bisogno di lui come in quel momento, e invece è scomparso”. È con queste parole, riferite all’ex marito Fedez, che Chiara Ferragni sceglie di raccontare uno dei passaggi più dolorosi degli ultimi due anni. Lo fa in una lunga intervista concessa a Paris Match, pubblicata a 48 ore dal proscioglimento dall’accusa di truffa aggravata legata al cosiddetto Pandoro Gate. Dopo un silenzio quasi totale, Ferragni mette in fila tutto: l’inchiesta, il crollo mediatico, la solitudine e la fine del matrimonio. Nel racconto torna inevitabilmente il momento più duro. “Dicevano che avevo truffato bambini malati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chiara Ferragni: "Fedez è scappato nel momento peggiore. Lo avessi fatto io mi avrebbero distrutta"

Chiara Ferragni ha deciso di parlare, dopo la sentenza: “Fedez è scappato nel momento peggiore”Dopo la recente sentenza, Chiara Ferragni ha scelto di parlare pubblicamente, lontano dai riflettori televisivi italiani.

Chiara Ferragni: «Ora posso rinascere, in tanti sono spariti. Fedez? L'addio nel momento del bisogno, mi ha fatto male»Chiara Ferragni ha recentemente condiviso il suo stato emotivo, parlando di rinascita e delle difficoltà vissute, tra cui la separazione da Fedez.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Chiara Ferragni: È la fine di un incubo, di un periodo in cui tutte le cose che potevano andare male sono andate male. Fedez? Mi ha abbandonata nell’unico mio momento di bisogno; Chiara Ferragni brinda e si vendica: Fedez? Mi sono sentita abbandonata; Chiara Ferragni e la fine del Pandoro gate: Fedez mi ha abbandonata, ora posso rinascere; Chiara Ferragni rompe il silenzio su Fedez: È scappato, sul Pandoro Gate: Hanno provato piacere nel vedermi crollare.

Chiara Ferragni contro Fedez: È scappato nel momento peggiore dopo il Pandoro Gate - Chiara Ferragni rompe il silenzio su Fedez e il Pandoro Gate: solitudine e fine del matrimonio nell’intervista che riaccende il gossip. msn.com

Chiara Ferragni: Fedez è scappato nel momento peggiore. Lo avessi fatto io mi avrebbero distrutta - Chiara Ferragni in una intervista a Paris Match parla della fine del rapporto con Fedez e il crollo mediatico. msn.com

Chiara Ferragni: «Ora posso rinascere. Fedez L'addio mi ha fatto male»

Una parola VELOCE sul processo Ferragni: perché sì, peggio di così non poteva finire! Ormai lo saprete tutti: proprio in questi giorni doveva tenersi il processo a Chiara Ferragni per lo scandalo del pandoro. Ma poi è successo qualcosa che mi ha fatto letteral facebook

"Tecnicamente" Chiara Ferragni "è stata prosciolta, non assolta". Lo dice Selvaggia Lucarelli sul suo profilo Instagram, commentando la sentenza di oggi. "Questione Ferragni spiegata in breve: per procedere per il reato di truffa servivano le querele che inizi x.com