Chiama i carabinieri e dice di volersi gettare sotto al treno | giovane donna salvata alla stazione

Una giovane donna ha chiamato i carabinieri annunciando di voler togliersi la vita gettandosi sotto un treno alla stazione. Grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, è stata salvata prima di poter agire. Questo episodio evidenzia l’importanza di ascoltare e intervenire di fronte a segnali di crisi, sottolineando come la prontezza possa fare la differenza tra vita e morte.

