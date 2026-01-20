Chi erano Gianvito Novielli e Denise Buffoni le giovanissime vittime dell’incidente tra Acquaviva e Adelfia

Gianvito Novielli e Denise Buffoni erano due giovani vittime dell’incidente tra Acquaviva e Adelfia. La loro scomparsa ha suscitato grande dolore tra familiari e abitanti della zona, lasciando un vuoto incolmabile. Questa tragedia ci ricorda quanto fragile possa essere la vita e l’importanza di prestare attenzione alla sicurezza sulle strade.

Il 18enne e la fidanzata 15enne sono morti nello schianto avvenuto nella serata di lunedì 19 gennaio dopo una carambola terminata contro un autobus della Sita. Grave un terzo ragazzo di 19 anni Due giovani vite spezzate in pochi istanti, due famiglie devastate da un dolore indescrivibile, e un’intera comunità sotto shock. Si chiamavano Gianvito Novielli, 18 anni, e Denise Buffoni, di appena 15 anni, i due fidanzatini vittime del drammatico incidente avvenuto nella serata di lunedì 19 gennaio sulla strada che collega Acquaviva delle Fonti e Adelfia. Viaggiavano a bordo della stessa auto insieme a un terzo ragazzo di 19 anni, rimasto gravemente ferito e trasportato d’urgenza in ospedale, dove i medici continuano a monitorare le sue condizioni, definite molto serie.🔗 Leggi su Baritoday.it

Incidente tra Acquaviva e Adelfia, si scontrano bus e auto: due morti

Incidente tra Acquaviva e Adelfia, si scontrano bus e auto: morti due giovanissimi

