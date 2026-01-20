Oscar Garavani, nipote di Valentino, ha scelto di seguire un percorso distintivo nel mondo della moda, mantenendo salda la propria identità professionale. A 60 anni, ha dimostrato che rispettare l’eredità familiare non significa rinunciare alla propria autonomia. La sua storia riflette un impegno sobrio e coerente, lontano da scorciatoie, nel rispetto di un nome importante e del proprio percorso personale.

Portare il cognome Garavani non è mai stato semplice. Oscar Garavani, 60 anni, pronipote di Valentino Garavani, scomparso ieri il 19 gennaio 2026 a 93 anni, ha costruito il proprio percorso nel mondo della moda muovendosi sempre sul filo sottile tra un’eredità ingombrante e il desiderio di affermarsi in modo indipendente. Oggi il suo nome è legato a un progetto imprenditoriale nel settore degli accessori, nato dopo una lunga carriera vissuta sotto i riflettori. Un legame di famiglia con la storia dell’haute couture. Il nonno di Oscar era il fratello di Valentino, lo stilista di Voghera che ha dominato l’alta moda internazionale per oltre mezzo secolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi è Oscar Garavani, il nipote di Valentino che ha detto no alle scorciatoie

Oscar Garavani, chi è il nipote di ValentinoOscar Garavani è il pronipote di Valentino, uno dei stilisti più influenti nel mondo della moda.

Che colore è il Rosso Valentino, la storia della tonalità che ha reso Valentino Garavani una leggendaIl Rosso Valentino è una tonalità iconica che ha definito l’immagine e lo stile del celebre brand.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Valentino, chi è il nipote Oscar Garavani: la carriera da modello, oggi disegna borse: Non chiesi mai favori a mio zio; Oscar Garavani, chi è il nipote di Valentino; Tutte le volte che Valentino ha vestito le vincitrici degli Oscar; Valentino Garavani: il legame con il cinema da Hepburn a Il Diavolo Veste Prada.

Chi è Oscar Garavani, il nipote di Valentino che ha detto no alle scorciatoie - Cresciuto all’ombra di uno dei più grandi nomi della moda, Oscar Garavani ha scelto l’indipendenza: prima modello per i grandi stilisti, poi imprenditore e designer di accessori, con un percorso costr ... ilgiornale.it

Oscar Garavani, chi è il pronipote di Valentino: la carriera da modello, oggi disegna borse: «Non chiesi mi favori a mio zio» - Oscar Garavani, 60 anni, è il pronipote dell’ultimo grande imperatore della moda, Valentino Garavani, scomparso il 19 gennaio 2026 a 93 anni, che fin ... msn.com

Valentino, chi è il nipote Oscar Garavani: la carriera da modello, oggi disegna borse. «Non chiesi mai favori a mio zio» x.com

Valentino non ha avuto figli: tra le figure chiave che custodiranno il suo lascito ci sono Giancarlo Giammetti, socio storico e amico fraterno, e il nipote Oscar Garavani. Il gruppo fattura 1,3 miliardi di euro l’anno. Attesa per il testamento Leggi l'articolo #Valen - facebook.com facebook