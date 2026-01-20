In vista degli Australian Open, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono tra i favoriti principali, entrambi pronti a competere per il titolo. Tuttavia, uno degli avversari più temuti, che potrebbe mettere in discussione le loro ambizioni, si distingue come l’unico realmente in grado di rappresentare una minaccia significativa nel percorso verso la finale. La loro preparazione si concentra anche sulla sfida più complessa, quella che potrebbe incidere sulle sorti del torneo.

AGI - La 113ª edizione degli Australian Open è partita con i due stra-favoriti Jannik Sinner (campione in carica) e Carlos Alcaraz che hanno agevolmente superato il primo turno e si preparano a una cavalcata vincente fino allo scontro finale di domenica 1 febbraio. Ma sarà davvero così? In realtà se sono pochi i tennisti che possono pensare seriamente di impensierire i due campionissimi, c'è qualcosa (e non qualcuno) che invece potrebbe cambiare la sceneggiatura di questo primo slam di stagione: il caldo. L'Australian Open si sta infatti fin dai primi giorni trasformando in un calvario per molti tennisti, tra crampi, infortuni, malori e problemi di stomaco, accentuati proprio dal fatto che si è al primo Slam stagionale e che fa molto caldo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Chi è l'unico avversario che fa paura a Sinner e Alcaraz in Australia

Alcaraz-Sinner, si riparte da Seul: due milioni di euro a testa per l’esibizione (chi vince gli Open d’Australia, ne guadagna 2,4)Domani alle 8 ora italiana si disputa a Seul il match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, primo grande evento della stagione tennistica.

Leggi anche: Musetti-Alcaraz deciderà l’avversario di Sinner: cerchio ristretto a due ipotesi

