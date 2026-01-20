Dopo la vittoria nel primo turno degli Australian Open, il tennista Maestrelli ha scattato un’immagine semplice ma significativa: un bacio con la sua fidanzata. L’istante, condiviso sui social, è diventato rapidamente virale, attirando l’attenzione su un gesto naturale e spontaneo. Questa sequenza ha portato alla ribalta la relazione del giocatore, senza eccessi o sensazionalismi, sottolineando il valore dei momenti autentici nello sport.

Pisa, 20 gennaio 2026 – Un sogno a occhi aperti e un video virale. Un semplice bacio con la fidanzata dopo la vittoria al primo turno degli Australian Open. Vittoria che gli consegna adesso la sfida contro un mostro sacro come Djokovic. E’ un inizio di anno incredibile per Francesco Maestrelli, tennista pisano che ha calcato campi in tutto il mondo inseguendo il sogno di un grande torneo. E’ riuscito ad acciuffare gli Australian Open, dopo una serie di vittorie in vari tornei. Nella complicata e faticosissima strada verso il successo dei tennisti. E adesso appunto è il ragazzo pisano, 23 anni, un passato da calciatore nelle giovanili del Pisa, è pronto a una nuova impegnativa sfida. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chi è la fidanzata del tennista Maestrelli: virale il bacio dopo la vittoria all’Australian Open

Francesco Maestrelli, esordio da sogno agli Australian Open: chi è il tennista italianoFrancesco Maestrelli ha fatto il suo debutto agli Australian Open 2026, il primo grande torneo del nuovo anno.

Australian Open, Maestrelli da sogno: Atmane eliminato e primo successo in uno Slam. Chi è il tennista azzurroFrancesco Maestrelli, giovane tennista italiano, ha ottenuto un importante risultato agli Australian Open 2026.

