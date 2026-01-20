Chi cerca lavoro non pensa solo a stipendio per 4 su 10 benessere è decisivo

Nel mercato del lavoro italiano, lo stipendio rimane un elemento importante, ma per molti non è più l’unico criterio di scelta. Quattro lavoratori su dieci considerano il benessere e la qualità della vita altrettanto decisivi. Questa trasformazione riflette un cambio di valori, che sta influenzando le preferenze e le aspettative di chi cerca una posizione. Un’evoluzione da monitorare attentamente, anche per chi desidera orientarsi nel panorama lavorativo attuale.

(Adnkronos) – Lo stipendio è importante. Ma non fondamentale. Il mercato del lavoro italiano sta attraversando una profonda trasformazione guidata da una nuova scala di valori. Se la retribuzione rimane un fattore chiave, non è più l'unico elemento, e nemmeno il più importante, a determinare le scelte dei professionisti. Secondo il nuovo 'Smarter hiring report', un'indagine internazionale volta a far luce su aspettative dei talenti e strategie di recruiting aziendali, condotto da Indeed, portale per chi cerca e offre lavoro, in collaborazione con YouGov, ben 4 candidati italiani su 10 (il 40%) considerano l'equilibrio tra vita privata e lavoro il fattore decisivo nella scelta tra diverse offerte di lavoro.

