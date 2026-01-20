Che figura Valentino clamorosa gaffe dopo la morte dello stilista

Dopo la recente scomparsa di Valentino, il mondo della moda ricorda uno dei suoi simboli più rappresentativi. La sua lunga carriera ha contribuito a definire un’idea di eleganza senza tempo, lasciando un’impronta indelebile nel panorama internazionale. In questo contesto, si sono verificati anche alcuni momenti imprevisti, come la recente gaffe che ha attirato l’attenzione dei media. Un’occasione per riflettere sulla figura di uno stilista che ha segnato un’epoca.

Il mondo della moda saluta uno dei suoi nomi più assoluti, una figura che per oltre mezzo secolo ha incarnato un’idea precisa e riconoscibile di eleganza. Valentino Garavani è morto all’età di 93 anni, lasciando un vuoto che va ben oltre i confini delle passerelle. La notizia è stata diffusa dalla Fondazione che porta il suo nome insieme a quello del compagno di una vita, Giancarlo Giammetti, che in una nota ha chiarito come lo stilista “Si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari”. Un commiato intimo per un uomo che ha vestito regine, dive e generazioni intere di donne.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Con Valentino Garavani perdiamo una figura che ha contributo a far amare l’Italia nel mondo, per stile, culto del bello, grandezza imprenditoriale. Anche nel suo nome, e con la sua infaticabile dedizione, l’alta moda è diventata tratto distintivo della nostra ident x.com

Si spegne a 93 anni Valentino Garavani, figura cardine della moda internazionale: Roma, la città che aveva eletto a dimora e laboratorio creativo, è stata il palcoscenico della sua vita e del suo genio. #valentino #moda - facebook.com facebook