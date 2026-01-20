Chantre Bompiani alla guida degli ippodromi di San Siro e Sesana

Marco Chantre Bompiani è stato nominato Racetracks & Asset Development Senior Director, con incarico di guidare lo sviluppo degli ippodromi Snai di San Siro e Sesana. Nel suo ruolo, si occuperà di valorizzare gli impianti, favorendo opportunità di crescita e assicurando il rispetto delle concessioni. La sua attività mira a potenziare gli asset ippici di Snai e Flutter SEA, contribuendo alla strategia di sviluppo nel mercato del Sud Europa e Africa.

Marco Chantre Bompiani ha assunto il ruolo di Racetracks & Asset Development Senior Directorn e guiderà lo sviluppo e la valorizzazione degli Ippodromi Snai San Siro e Sesana a supporto delle strategie di crescita di Flutter SEA, la regione Southern Europe & Africa del Gruppo Flutter Nel nuovo ruolo, Chantre Bompiani è responsabile dello sviluppo e della valorizzazione dei due asset ippici – Ippodromo Snai San Siro (Milano) e Ippodromo Snai Sesana (Montecatini) - con l'obiettivo di esprimere al massimo il potenziale degli impianti, favorendo il pieno rispetto degli obblighi concessori e la creazione di nuove opportunità di business e strategiche per Snai e per Flutter SEA.

