Champions | lo Sporting cerca l’impresa ma questo Psg è molto superiore

Lo Sporting affronta il Psg nella Champions con l’obiettivo di sorprendere, ma la squadra francese ha dimostrato una costanza impressionante, non perdendo da 32 incontri consecutivi contro formazioni di campionati europei non appartenenti ai top cinque. La sfida rappresenta un banco di prova importante per gli portoghesi, che dovranno affrontare un avversario molto più esperto e consolidato in questa competizione.

I portoghesi allo Stadio Alvalade inseguono la storia; infatti, in caso di vittoria, arriverebbero al quarto successo consecutivo in Champions nelle gare casalinghe, uno score che non hanno mai registrato prima. Ma i pronostici della vigilia sono tutti per i francesi, che non perdono da 32 match di fila contro formazioni non appartenenti ai top cinque campionati europei (26 vittorie e 6 pareggi): l’ultimo ko risale al 2013 (2-1 contro il Benfica). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

