Champions League oggi Copenhagen-Napoli | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi il Napoli affronta il Copenhagen in trasferta, nella settima giornata della Champions League. La partita si disputa martedì 20 gennaio e rappresenta un momento importante per la squadra di Conte nel cammino nel torneo. Di seguito, orario, probabili formazioni e le modalità per seguire l’evento.

(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli in Champions League. Oggi, martedì 20 gennaio, la squadra di Conte vola in trasferta in Danimarca per affrontare il Copenhagen nella settima giornata della fase campionato. La squadra di Conte ha al momento 7 punti in classifica dopo 6 giornate e va a caccia dei punti decisivi per il passaggio al prossimo turno. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Copenhagen (4-2-3-1) Kotarski; Zague, Gabriel Pereira, Suzuki, Lopez; Clem, Madsen; Laon, Elyounoussi, Robert; Dadason. All. Neestrup Napoli (3-4-2-1) Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Elmas, Lang; Hojlund. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

