Ecco la programmazione completa della settima giornata della Champions League 20252026, disponibile in TV. Di seguito gli orari e i canali dove seguire le partite, parte del torneo europeo che coinvolge 36 squadre dal 16 settembre 2025 al 28 gennaio 2026. Una guida utile per chi desidera seguire gli incontri in modo semplice e diretto, senza sovrastrutture o sensazionalismi.

Bobb via dal Manchester City? L’attaccante norvegese può restare in Premier League: offerta da 35 milioni! Carrasco in Serie A? Il belga offerto a due big del nostro campionato! Volontà chiara da parte sua Toth Bournemouth, adesso è ufficiale: niente Lazio per il centrocampista ungherese! Il comunicato Mercato Genoa: sirene nelle scorse ore per Norton-Cuffy! Intanto è fatta per Bijlow e viene ufficializzato un addio. Tutti i movimenti Serie A, stangata in arrivo per Roma e Fiorentina? Possibile blocco delle trasferte dopo gli scontri in autostrada Maicon non ha dubbi: «L’Inter vincerà lo scudetto e vi spiego perché! Si capiva che Chivu avrebbe fatto l’allenatore» Carrasco in Serie A? Il belga offerto a due big del nostro campionato! Volontà chiara da parte sua Mercato Genoa: sirene nelle scorse ore per Norton-Cuffy! Intanto è fatta per Bijlow e viene ufficializzato un addio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Champions League in TV: programma, orari e dove vederla

Leggi anche: Champions League in TV: programma, orari e dove vederla

Leggi anche: Champions League in TV: programma, orari e dove vederla

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il calendario e gli orari di Champions League; Champions League in TV: ecco le sfide imperdibili gratis in chiaro il 20 e 21 gennaio 2026; Champions League, le partite di oggi: c’è Sporting-Psg , orari e dove vederle in tv; Champions League, dove vedere le partite di Inter e Napoli oggi in TV: orari e canali.

Inter-Arsenal: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League - Nel settimo turno della fase campionato i nerazzurri di Chivu ospitano i Gunners di Arteta, primi in classifica a punteggio pieno ... tuttosport.com

Inter-Arsenal oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - Questa sera torna la Champions League con Inter-Arsenal. Appuntamento allo stadio San Siro alle ore 21. I Nerazzurri affrontano i Gunners a poco più di un ... lapresse.it

WHAT Is Happening Here!

TV8 trasmetterà in diretta il match Olympique Marsiglia-Liverpool il 21 gennaio 2026, decisivo per la qualificazione ai playoff. https://tech.everyeye.it/notizie/champions-league-partita-trasmessa-chiaro-tv8-21-gennaio-2026-854229.htmlutm_medium=Social - facebook.com facebook

Condò: "Champions League, cominciano i calcoli: cosa cambia per l' #Inter rispetto all'anno scorso" x.com