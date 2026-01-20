Le ultime due giornate di Champions League vedono l’Inter impegnata nella sfida contro l’Arsenal, con l’obiettivo di garantirsi una qualificazione diretta agli ottavi. La formazione nerazzurra si prepara a una partita decisiva, con alcune scelte di formazione come Thu-La e Sucic preferito a Mkhitaryan. Intanto, il Copenaghen affronta il Napoli in diretta, con Neres disponibile per la gara.

Intanto la sorpresa di giornata arriva dalla Norvegia, dove il Bodo Glimt ha sconfitto una delle rivali dell'Inter nella corsa agli ottavi: il Manchester City è stato travolto per 3-1. Qui la cronaca. (Paolo Tomaselli) «Loro sono dominanti, anche se non hanno ancora vinto trofei. Ma noi di sicuro non partiamo battuti — ribatte Chivu —. L’obiettivo è arrivare tra le prime 8 e sfatare il tabù di cui si parla fuori (quello nei big match ndr). Sappiamo che non è semplice, ma vogliamo essere la nostra versione migliore. Loro ti fanno male in tutti i modi, con il possesso, in contropiede, sui calci piazzati. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Champions, Inter-Arsenal: gioca la Thu-La, Sucic preferito a Mkhitaryan | Diretta ?Copenaghen-Napoli in diretta: Neres c'è

LIVE Inter-Arsenal, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: sfida fondamentale per la qualificazione direttaBenvenuti alla diretta della sfida tra Inter e Arsenal, valida per la settima giornata di Champions League 2026.

Pronostici di oggi 20 gennaio: torna la Champions League con Inter – Arsenal e Copenaghen – NapoliEcco i pronostici di oggi, 20 gennaio, incentrati sulla ripresa della Champions League.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Inter-Arsenal quando si gioca? Probabili formazioni, statistiche OPTA, dove vederla in tv e streaming, orario, precedenti, informazioni utili; Inter-Arsenal in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; Inter-Arsenal: ultimi biglietti e info per i tifosi; Torna la Thu-La, le probabili formazioni di Inter-Arsenal.

Inter-Arsenal diretta Champions League: segui il big match di San Siro LIVEA San Siro la gara tra gli uomini di Chivu e Arteta, valida per la settima giornata della Fase Campionato: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

L'Inter affronta l'Arsenal nella penultima giornata della League Phase di Champions League: le scelte di formazione di Chivu e Arteta.L'Inter affronta l'Arsenal nella penultima giornata della League Phase di Champions League: le scelte di formazione di Chivu e Arteta. goal.com

Inter-Arsenal, diretta Champions League: risultato in tempo reale, le ultime sulle formazioni - facebook.com facebook

#EuroArsenal inarrestabile, l'Inter si affida alla Thu-La per l’impresa Champions x.com