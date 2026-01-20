Champions 2025 26 Diretta Esclusiva Sky e NOW 7a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

La settima giornata della UEFA Champions League 202526 si svolge il 20 e 21 gennaio, con partite in diretta esclusiva su Sky e NOW. Sono trasmesse 17 gare, tra cui incontri come Inter-Arsenal, Napoli-Copenaghen, Atalanta-Athletic Bilbao e Juventus-Benfica. La copertura include studi pre e post partita, con approfondimenti di esperti di Sky Sport. La partita Juventus-Benfica sarà disponibile anche su Prime Video, riservata ai clienti Sky abbonati ad Amazon Prime.

Martedi 20 e Mercoledi 21 Gennaio 2026 UEFA CHAMPIONS LEAGUE LA SETTIMA GIORNATA DELLA "LEAGUE PHASE" SU SKY E IN STREAMING SU NOW 17 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEA CON DIRETTA GOL Martedì alle 21 INTER - ARSENAL e COPENAGHEN - NAPOLI Mercoledì alle 21 è il turno di ATALANTA - ATHLETIC BILBAO Studi pre e postpartita affidati a CHAMPIONS LEAGUE SHOW con i giornalisti e i top talent di Sky Sport JUVENTUS - BENFICA in esclusiva su Prime video: mercoledì alle 21 i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

