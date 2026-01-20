Cesena celebra il 194esimo anniversario della Battaglia del Monte la sanguinosa lotta tra liberali e papalini
Cesena ricorda il 194esimo anniversario della Battaglia del Monte, scontro storico tra liberali e papalini. L’evento si è svolto nel giardino dedicato, tra le vie Liguria e Torquato Tasso, alla presenza delle autorità locali, tra cui il vicesindaco Christian Castorri e l’assessore Camillo Acerbi. La commemorazione mira a mantenere vivo il ricordo di un episodio importante della storia cittadina, evidenziando il valore della memoria storica per la comunità di Cesena.
Questo pomeriggio, nel giardino della Battaglia del Monte (tra le vie Liguria e Torquato Tasso, in zona Fiorita) l’amministrazione comunale di Cesena, rappresentata dal vicesindaco Christian Castorri e dall’assessore alla Cultura Camillo Acerbi, ha celebrato il 194esimo anniversario della.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Mille anni di storia e spiritualità: Cesena celebra l'Abbazia di Santa Maria del MonteDomenica a Cesena si celebra il millenario dell’Abbazia di Santa Maria del Monte, un sito di grande importanza storica e spirituale per la regione.
Leggi anche: "La Scandone del 2000", al PalaDelMauro si celebra il 25° anniversario della storica promozione in A
Cesena, l’Abbazia del Monte celebra il millenario. Il sindaco Lattuca: Un patrimonio di storia, spiritualità e cultura - Domani, domenica 18 gennaio, in occasione della festa di San Mauro, patrono secondario della diocesi di Cesena-Sarsina, sarà celebrato il millenario ... corriereromagna.it
Cesena nel cuore È il momento giusto per indossare i colori bianconeri. La collezione Cesena Calcio 2024/25 celebra passione, appartenenza e identità, dentro e fuori dallo stadio. Approfitta ora della PROMO con sconti dal 30% al 50% su una selezio - facebook.com facebook
Cesena celebra il millenario dell’Abbazia di Santa Maria del Monte x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.