Cesena celebra il 194esimo anniversario della Battaglia del Monte la sanguinosa lotta tra liberali e papalini

Cesena ricorda il 194esimo anniversario della Battaglia del Monte, scontro storico tra liberali e papalini. L’evento si è svolto nel giardino dedicato, tra le vie Liguria e Torquato Tasso, alla presenza delle autorità locali, tra cui il vicesindaco Christian Castorri e l’assessore Camillo Acerbi. La commemorazione mira a mantenere vivo il ricordo di un episodio importante della storia cittadina, evidenziando il valore della memoria storica per la comunità di Cesena.

