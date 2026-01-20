Cesena celebra il 194esimo anniversario della Battaglia del Monte la sanguinosa lotta tra liberali e papalini

Oggi a Cesena si è tenuta una cerimonia ufficiale per ricordare il 194º anniversario della Battaglia del Monte, uno degli eventi storici che hanno segnato la città. L’iniziativa si è svolta nel giardino dedicato, tra le vie Liguria e Torquato Tasso, con la presenza delle autorità comunali. L’evento ha rappresentato un momento di riflessione sulla storia locale e sul valore della memoria collettiva.

Questo pomeriggio, nel giardino della Battaglia del Monte (tra le vie Liguria e Torquato Tasso, in zona Fiorita) l'amministrazione comunale di Cesena, rappresentata dal vicesindaco Christian Castorri e dall'assessore alla Cultura Camillo Acerbi, ha celebrato il 194esimo anniversario della.

