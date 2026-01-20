Certezza McTominay Lukaku a gara in corso? Le probabili formazioni di Copenaghen-Napoli

Analisi delle probabili formazioni di Copenaghen-Napoli, con un focus su McTominay e Lukaku. La partita è fondamentale per mantenere vive le possibilità di qualificazione ai playoff, motivo per cui l'allenatore Conte si affida ai giocatori di esperienza come Hojlund e McTominay. Ecco le principali scelte e le strategie previste per questa sfida, che si presenta decisiva per il cammino europeo del Napoli.

Non ci sono storie: tre punti per tenere viva la corsa per i playoff. Questo l'obbiettivo di Conte, che si presenta in Danimarca affidandosi ai soliti Hojlund e McTominay. Lukaku, che ieri si è allenato in gruppo, potrebbe essere pronto a entrare a partita in corso.

