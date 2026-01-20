cerimonia di apertura svelati i due bracieri a milano e cortina nel segno di da vinci

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026 a Milano e Cortina ha rivelato il design dei calderoni olimpici, simbolo delle rispettive città. I due bracieri saranno accesi in modo coordinato la sera del 6 febbraio, rappresentando l’unione e la tradizione artistica di Leonardo da Vinci. Un momento di significato simbolico e di condivisione tra le due località, in attesa degli eventi sportivi.

L’appuntamento è per le 20 di venerdì 6 febbraio: è a quell’ora che prenderà il via la cerimonia di apertura della XXV Olimpiade invernale, dell’Olimpiade di Milano Cortina 2026. Sarà uno show di due ore e mezza, con tema dominante "l’Armonia" e un’audience televisiva stimata in 2,2 miliardi di persone. Campo centrale lo stadio di San Siro, a Milano. Ma “collegamenti” anche con Cortina, Livigno e Predazzo, dove in contemporanea - fatto senza precedenti - si terranno altri eventi inaugurali dei Giochi. Tra Milano e Cortina tutte le fasi protocollari ufficiali verranno doppiate, alzabandiera compreso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Due bracieri differenti. L'inedito dei Giochi di Milano CortinaPer la prima volta nella storia, due Bracieri verranno accesi e spenti in modo sincronizzato in due città diverse, rappresentando un'edizione dei Giochi di Milano Cortina che unisce territori e comunità.

Milano Cortina 2026, Andrea Bocelli alla cerimonia di aperturaIl Maestro Andrea Bocelli, noto interprete della musica italiana e riconosciuto a livello internazionale, sarà protagonista alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio.

