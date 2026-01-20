Ceppaloni vendita in nero per un valore di circa 1 mln di euro | scatta la confisca della GdF

La Guardia di Finanza di Montesarchio ha eseguito una confisca per circa 1 milione di euro di beni nascosti in attività commerciali a Ceppaloni. L’operazione, disposta dalla Procura di Benevento, riguarda un’impresa del settore elettrico coinvolta in pratiche di vendita in “nero”. L’azione si inserisce nel contrasto all’evasione fiscale e all’illegalità economica, contribuendo a rafforzare la trasparenza nel settore.

Tempo di lettura: 2 minuti I militari della Guardia di Finanza di Montesarchio hanno dato esecuzione, su delega della Procura della Repubblica di Benevento, a un provvedimento di confisca diretta e per equivalente emesso dal Tribunale Ordinario di Benevento nei confronti del rappresentante legale di una società con sede a Ceppaloni, operante nel settore dell’installazione di impianti elettrici e tecnici. Il provvedimento trae origine da una condanna divenuta definitiva per i reati di omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, nonché per la distruzione delle scritture contabili.🔗 Leggi su Anteprima24.it

