centinaia di persone evacuate in sicilia e in sardegna per il rischio di esondazioni dovute al ciclone harry

A causa delle previsioni di forti precipitazioni e venti superiori ai 120 kmh legati al ciclone “Harry”, numerosi sindaci di Sicilia e Sardegna hanno disposto l’evacuazione di alcune zone. La misura preventiva mira a tutelare la sicurezza dei cittadini in vista dei potenziali rischi di esondazioni e condizioni meteorologiche avverse. La situazione rimane sotto monitoraggio mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

In Sicilia e Sardegna diversi sindaci hanno ordinato l’evacuazione degli abitanti, in vista dell’arrivo del ciclone “Harry”, che sta portando con sé pioggia molto forte e raffiche di vento oltre i 120 chilometri orari. Nel frattempo, la Protezione Civile ha emesso il massimo grado di allerta, la rossa, per rischio idrogeologico in tutta la zona orientale della Sardegna e nelle province di Messina e Catania, in Sicilia. Le autorità hanno inoltre disposto la chiusura di oltre centocinquanta scuole, molti uffici pubblici e strade nei pressi di fiumi e torrenti. Il ciclone è nato tra il Nord Africa e il Canale di Sicilia: a renderlo pericoloso è ciò che viene definito un “blocco atmosferico”: un anticiclone presente sull’ Europa orientale sta infatti rallentando la tempesta, costringendola a rimanere per giorni sulle stesse zone, scaricando così una quantità eccezionale di pioggia sulle aree sottostanti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

