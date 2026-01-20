Recenti sviluppi sulla Xylella in Salento sollevano nuove questioni: mentre l’epidemia si estende nel nord della Puglia, in provincia di Lecce alcuni ulivi colpiti dal batterio hanno ripreso a produrre. Sebbene le cause di questa ripresa siano ancora da chiarire, questa situazione rappresenta un'area di interesse per studiosi e agricoltori. È importante monitorare gli sviluppi e approfondire le dinamiche che coinvolgono questa pianta.

Mentre l'epidemia continua a diffondersi nel nord della Puglia, in provincia di Lecce alcuni ulivi rinsecchiti dal batterio sono tornati a produrre In certe zone del Salento, il territorio pugliese più colpito negli ultimi anni dal batterio della Xylella fastidiosa, su alcuni ulivi quasi completamente secchi di recente sono ricresciute foglie verdi e olive. È un fenomeno visibile nella provincia di Lecce, a Parabita e Alezio, Tiggiano e Sannicola, tra Ionio e Adriatico, zone dove le macchie di verde delle nuove foglie si alternano al marrone degli alberi disseccati dal batterio. La Xylella è causa del “disseccamento rapido”, una malattia che porta gli ulivi a non produrre più olive e a morire in poco tempo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - C’è una novità sulla Xylella in Salento, ma ancora non sappiamo spiegarla

