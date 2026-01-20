All'Australian Open 2026, Coco Gauff ha sorpreso il pubblico con un cambiamento di look: una chioma tinta di rosso ramato. La trasformazione, oltre a sottolineare il suo stile, ha attirato l’attenzione sulla sua presenza in campo. Questo primo Slam dell’anno dimostra che il tennis si gioca non solo con la racchetta, ma anche con l’immagine e la personalità dei giocatori.

I l primo Slam dell'anno non si gioca solo a colpi di dritto, ma anche a colpi di stile. Sul cemento degli Australian Open 2026, la stella statunitense Coco Gauff ha attirato tutti i riflettori presentandosi al secondo turno con una trasformazione audace: una chioma tinta di rosso ramato dai riflessi caldi. Una scelta che fonde beauty e curiosità, diventando subito virale per la motivazione, tra il serio e l'ironico, data dalla stessa atleta. I colori di capelli del 2026. guarda le foto L'effetto Sinner: capelli rossi per vincere. Interrogata sulla sua nuova immagine dopo la vittoria contro Kamilla Rakhimova, la numero tre del mondo ha scherzato sul paragone con il campione in carica Jannik Sinner.

© Iodonna.it - «C'è un tizio coi capelli rossi nel tour che se la cava piuttosto bene»

Coco Gauff, omaggio a Sinner: "I capelli rossi? C'è un altro che li ha e sta andando bene..."Coco Gauff ha iniziato il torneo con una nuova acconciatura, ispirata a Jannik Sinner, in occasione del suo debutto contro Rakhimova.

