C’è la galaverna sull’Appennino | gli alberi come sculture di ghiaccio cos’è questo fenomeno

La galaverna, un fenomeno atmosferico che si forma quando il vapore acqueo si congela su superfici fredde, ha caratterizzato le prime ore di martedì 20 gennaio sull’Appennino toscano. Questo processo crea un effetto visivo che ricorda sculture di ghiaccio, contribuendo a un paesaggio suggestivo e silenzioso. La galaverna rappresenta un fenomeno naturale che, pur essendo comune in determinate condizioni climatiche, offre uno spettacolo unico e affascinante.

Firenze, 20 gennaio 2026 – Un fenomeno particolare, che rende il paesaggio come una fiaba. E’ la galaverna, che si è presentata nelle prime ore di martedì 20 gennaio sull’ Appennino toscano. Le goccioline gelano a causa delle temperature intorno allo zero e si depositano sui rami. Creando delle vere e proprie sculture di ghiaccio: così gli arbusti si trasformano, rendendo l’atmosfera speciale. Un fenomeno che in queste ore viene segnalato da Meteo Toscana e che è raro ma non rarissimo da vedere dalle nostre parti. L’allerta gialla per vento in Toscana Le immagini delle webcam. Le webcam in queste ore rimandano immagini molto particolari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Nevica sull’Appennino umbro-marchigiano, i vigili del fuoco intervengono per liberare la strada dagli alberi cadutiA partire dal 4 gennaio e fino all’Epifania, l’Appennino umbro-marchigiano è interessato da persistenti nevicate.

Neve sull’Appennino e ghiaccio anche in pianura: l’anno inizia con l’allerta meteo giallaL'inizio dell’anno in Toscana è caratterizzato da temperature sotto zero, che interessano sia le zone di montagna sia le pianure.

