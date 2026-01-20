C' è il festival della Cassoeula dove si mangia la più buona? I 9 ristoranti in gara nel Lecchese

Il festival della Cassoeula nel Lecchese mette a confronto nove ristoranti della zona, offrendo un’occasione per assaporare questa tradizionale pietanza lombarda. La competizione tra i locali rappresenta un momento di valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze gastronomiche, contribuendo a far conoscere le diverse interpretazioni di un piatto che fa parte della cultura locale.

Entra nel vivo una delle sfide più gustose dell'intera Lombardia. E il territorio lecchese si sta giocando al meglio le proprie carte con ben 9 ristoranti in gara. Stiamo parlando del Festival de la Cazoeula - o Cassoeula - che vede protagonista il gustoso e amatissimo piatto tipico della.

