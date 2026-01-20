Ancona si avvicina alla fase finale della candidatura a Capitale italiana della Cultura 2028. La città, tra le finaliste, rappresenta un importante riconoscimento per la regione, evidenziando il suo patrimonio storico e culturale. La selezione, prevista per i prossimi mesi, sottolinea l’impegno di Ancona nel promuovere e valorizzare il proprio patrimonio culturale e identitario.

Ancona, 20 gennaio 2026 — Ancona entra ufficialmente nella fase decisiva della corsa a Capitale italiana della Cultura 2028. Il capoluogo marchigiano ha superato il primo, importante, vaglio del Ministero della Cultura, ed è stato inserito tra le dieci città finaliste che si contenderanno il titolo. Un risultato che premia il dossier di candidatura dal titolo “Ancona. Questo. Adesso”, valutato positivamente dalla commissione nazionale presieduta dal giornalista Davide Maria Desario. Quali sono le altre finaliste. Insieme ad Ancona, accedono alla finale anche Anagni (Frosinone), Catania, Colle di Val d’Elsa (Siena), Forlì-Cesena, Gravina in Puglia (Bari), Massa, Mirabella Eclano (Avellino), Sarzana (Spezia) e Tarquinia (Viterbo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - C'è anche Ancona tra le finaliste della Capitale della Cultura 2028: “Orgoglio per tutta la regione”

Capitale italiana della Cultura 2028, c’è anche Sarzana tra le dieci finalisteLa città di Sarzana, in provincia della Spezia, è tra le dieci finaliste candidate a diventare Capitale italiana della Cultura 2028.

Tarquinia tra le 10 finaliste per la Capitale italiana della cultura 2028Tarquinia si distingue tra le dieci finaliste per la candidatura a Capitale italiana della cultura 2028.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Attacco cyber contro il porto di Ancona, nel deep web 56mila file, anche i dati sensibili dei dipendenti; Un nuovo cimitero. Potrebbe essere la casa del forno crematorio; Ancona, emergenza lupi in città. Cittadini terrorizzati: Paura di scendere dall’auto; Ancona, scritte contro la polizia agli Archi. E anche invasione di tag in via Veneto.

Calcio, serie D, l’Ancona in Basilicata per conquistare la finale di Coppa Italia - L'Ancona gioca domani, 21 gennaio, a Francavilla in Sinni, in provincia di Potenza. All'andata al Del Conero la partita è terminata 1-1 ... centropagina.it

Isola pedonale ad Ancona? No, è un’autostrada. Viavai di furgoni fino a mezzogiorno - ANCONA L’isola pedonale di corso Garibaldi rimane un’isola che non c’è. La misura è scritta sui cartelli ma, all’atto pratico, auto e furgoni delle ... msn.com

Coppa Italia di tennistavolo ad Ancona: ecco le finaliste, pubblico delle grandi occasioni - facebook.com facebook

Calcio, serie D, l’Ancona in Basilicata per conquistare la finale di Coppa Italia x.com