CdS – Mercato Napoli Lang e Lucca in uscita En-Nesyri | si decide

Il mercato del Napoli si muove con alcune uscite ufficiali, tra cui Lang e Lucca, mentre si attende ancora la decisione su En-Nesyri. La situazione, come riportato dal Corriere dello Sport, rimane in evoluzione e coinvolge anche le strategie della società, con il vice allenatore Stellini che ha sottolineato l’importanza di intervenire nel mercato per rafforzare la squadra.

2026-01-19 08:58:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS: Il discorso sul mercato e sulla necessità di un intervento della società che sabato ha pronunciato Stellini, il vice allenatore che ha sostituito Conte in panchina nel corso delle due giornate di squalificate contro Parma e Sassuolo, è ovviamente un pensiero dello staff. Del corpo tecnico, del boss, di Antonio. Ma è anche il chiarimento di una storia legata ad alternative mai realmente considerate all’altezza dal tecnico: il confronto tra i minuti di Lucca e quelli di Hojlund, soprattutto da Riyadh in poi, è impietoso e chiarisce in maniera inequivocabile i parametri, nonché l’emergenza assoluta: in otto partite sono 24 per Lorenzo e 707 per Rasmus su 720 a disposizione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Lang e Lucca verso l’addio al Napoli. Piacciono Sterling ed En-Nesyri per l’attaccoIl Napoli si prepara a una possibile separazione da Lang e Lucca, due giocatori considerati sacrificabili per fare cassa.

