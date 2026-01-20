CdS – Dragusin si sposa a Bucarest con la sua Ioana | adesso aspetta la Roma  

Radu Dragusin, difensore del Tottenham, ha celebrato il suo matrimonio civile con Ioana a Bucarest. La cerimonia rappresenta un importante momento personale per il calciatore romeno, che ora si prepara ad affrontare le prossime sfide con la sua famiglia e la sua carriera. La notizia, riportata da Calciomercato.com, sottolinea un passo significativo nella vita privata di Dragusin, che ora attende con entusiasmo l’esperienza con la Roma.

2026-01-20 15:23:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: Radu Dragusin ha vissuto oggi un momento speciale nella sua vita privata: il difensore romeno del Tottenham si è sposato con la compagna Ioana in una cerimonia civile a Bucarest. Un “sì” grande e emozionante (foto Andrei Furnig? (GSP.ro)), che arriva in un periodo particolare della sua carriera, cioè dopo aver superato le difficoltà di un lungo infortunio e nel mezzo di insistenti voci di mercato che lo vedono vicino alla Roma. Dragusin aspetta la Roma. Il centrale è rientrato in campo solo di recente, a fine dicembre, con il Tottenham. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

