Cava de' Tirreni la Disfida dei Trombonieri presenta la 50esima edizione

A Cava de' Tirreni si è svolta la conferenza stampa di presentazione della 50ª edizione della Disfida dei Trombonieri, un evento tradizionale che celebra la storia e la cultura locale. Questa manifestazione, giunta alla sua quinta decade, rappresenta un momento importante per la comunità e gli appassionati, consolidando il ruolo di Cava de' Tirreni come centro di tradizioni e folclore.

A Cava de' Tirreni si tiene la conferenza stampa di presentazione per la cinquantesima edizione della Disfida dei Trombonieri. L'incontro, aperto alla cittadinanza, si svolgerà martedì 27 gennaio alle ore 10.30 presso la sede del Comune. L'appuntamento segna l'inizio ufficiale delle celebrazioni.

