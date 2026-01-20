Catania tentato furto al bancomat di viale Librino | scatta il sistema nebbiogeno

Nella notte tra ieri e oggi, nel quartiere di Viale Librino a Catania, si è verificato un tentativo di furto ai danni di un bancomat, interrotto dall’attivazione del sistema nebbiogeno. L’episodio si è svolto in condizioni di maltempo, intorno all’una. Per aggiornamenti e dettagli, è possibile consultare le notizie di DayItalianews.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’episodio durante la notte e sotto maltempo. La scorsa notte, intorno all’ 1.30, due persone hanno cercato di forzare lo sportello bancomat della filiale Monte Paschi di Siena in viale Librino, approfittando del maltempo che da ieri imperversa sulla città. Secondo la ricostruzione della polizia, i sospetti avrebbero tentato di introdurre un oggetto nel bancomat, con l’ipotesi di provocarne una presunta esplosione. L’intervento della vigilanza privata. Il tentativo è stato interrotto grazie al sistema nebbiogeno attivato dagli operatori della vigilanza privata, che stavano monitorando l’area tramite le telecamere. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

