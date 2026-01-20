Caso Signorini cosa ha detto Antonio Medugno ai pubblici ministeri

Antonio Medugno è stato ascoltato dai pubblici ministeri a Milano nell’ambito dell’indagine su Alfonso Signorini. La sua testimonianza riguarda le accuse di violenza sessuale ed estorsione che coinvolgono il noto conduttore e personaggio pubblico. Le dichiarazioni fornite rappresentano un passo importante nell’indagine in corso, che mira a chiarire i fatti e a fare luce su eventuali responsabilità.

Antonio Medugno è stato ascoltato a Milano dai pubblici ministeri nell’ambito dell’indagine che ruota attorno alle accuse di violenza sessuale ed estorsione legate ad Alfonso Signorini. Il 27enne, convocato come persona offesa, ha trascorso oltre tre ore in procura confermando integralmente quanto già raccontato nel format Falsissimo di Fabrizio Corona. L’audizione si inserisce nel filone aperto dopo la querela presentata dal direttore di Chi contro Corona per revenge porn: secondo quanto emerso, Medugno non è indagato e si è presentato con il suo avvocato. Medugno: «Altre denunce? Credo che non rimarrò il solo». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Caso Signorini, cosa ha detto Antonio Medugno ai pubblici ministeri Caso Signorini, Antonio Medugno sentito dai pm: ecco che cosa ha dettoAntonio Medugno è stato ascoltato dai pm in relazione al caso Signorini. Leggi anche: Caso Signorini, interviene anche la fidanzata di Antonio Medugno: cosa ha fatto Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Le rivelazioni di Antonio Medugno sul caso Signorini e il ruolo di Fabrizio Corona - Le recenti rivelazioni di Antonio Medugno illuminano il controverso sistema del Grande Fratello e il ruolo di Fabrizio Corona, offrendo una nuova prospettiva su dinamiche e retroscena del reality. notizie.it

Caso Signorini, Antonio Medugno sentito dai pm: ecco che cosa ha detto - Antonio Medugno è stato ascoltato dai pm nell'ambito della vicenda che coinvolge Alfonso Signorini: ecco cosa ha detto. donnapop.it

Nella nuova puntata del programma #LoStatodelleCose di #MassimoGiletti si è parlato ancora del Caso Signorini. Questa volta a parlare è stato #AntonioMedugno, come riporta #Biccy, che è stato intercettato fuori dal tribunale dopo la sua deposizione: "Sono - facebook.com facebook

Caso Signorini, Medugno ai pm: «Ho detto tutta la verità e credo che non sarò l’unico» x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.