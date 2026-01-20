Caso Signorini Antonio Medugno sentito in procura come testimone | Voglio giustizia credo che saranno sentite altre persone

Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello, è stato ascoltato come testimone nella procura riguardo al caso Signorini. In una dichiarazione, ha espresso il desiderio di giustizia e ha anticipato che potrebbero essere sentite ulteriori persone coinvolte. Medugno ha anche commentato il suo stato di affaticamento, sottolineando di aver affrontato una pressione mediatica intensa che lo ha costretto a difendersi.

L'ex concorrente del Grande Fratello: "Sono stanco, sono stati giorni pesanti. Io sono stato messo in una bufera mediatica senza volerlo e quindi mi sono dovuto difendere per forza. Sono qui per avere giustizia e per la verità. Io avevo rimosso, volevo rimuovere e purtroppo mi sono ritrovato a riviv.

Caso Signorini, Antonio Medugno sentito in procura a Milano come testimoneIn Tribunale a Milano, Antonio Medugno è stato ascoltato come testimone nel procedimento relativo a Alfonso Signorini.

Antonio Medugno sentito in procura come testimone: gli ultimi aggiornamenti sul 'caso Signorini'Il 19 gennaio 2026, Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stato ascoltato in procura a Milano nel quadro delle indagini sul ‘caso Signorini’.

